Luca Delfino vicino alla scarcerazione | la madre di Antonella Multari | “Ho paura”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Potrebbe tornare libero entro la prossima estate, dopo sedici anni e mezzo di reclusione,, l’assassino di, uccisa con oltre 40 coltellate a Sanremo nel 2007. Noto alle cronache come “il killer delle fidanzate”, visto che fu indagato (e poi assolto) anche per la morte di Luciana Biggi, uccisa in un vicolo ... TAG24.

Sanremo - Ammette di aver paura ed è convinta che, se tornerà libero,tornerà a fare del male a qualcuno. E' preoccupata Rosa Tripodi, la mamma di Antonella Multari, la ragazza di 32 anni, uccisa per strada, nell'agosto del 2007 proprio dache la ...A parlare è Rosa Tripodi , mamma di Antonella Multari , la commessa di 32 anni, di Ventimiglia, uccisa con oltre quaranta coltellate il 10 agosto del 2007, dall'ex fidanzato, all'uscita ...L'uomo che uccise con 40 coltellate la sua ex fidanzata Antonella Multari potrebbe essere scarcerato in estate Le 40 coltellate a Antonella Multari in pieno centro, l'omicida di Antonella Multari potrebbe tornare libero entro l'estate. L'uomo che il 10 agosto del 2007 uccise con 40 coltellate l'ex fidanzata in Via Volta a Sanremo era stato ...

Luca Delfino libero entro la fine del 2023: è il "killer delle fidanzate" Tag24

La notizia che l'assassino di sua figlia Antonella Multari potrebbe presto tornare libero spaventa Rosa Tripodi. Sedici anni fa Luca Delfino, che non accettava di essere respinto dalla ragazza, le tes ...