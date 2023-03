(Di lunedì 20 marzo 2023) In questa edizione del Grande Fratello Vip una delle donne che maggiormente si è fatta, e sti sta facendo ancora, notare è la campanafinita ancora una volta al centro delle polemiche. Prima il suo altalenante rapporto con l’ex gieffino, squalificato, Edoardo Donnamaria ed ora una discussione con alcune concorrenti. Cosa sarà accaduto e chi sono i protagonisti della discussione? GF VIP, la mamma difscrive a Berlusconi: ‘Fate uscire mia figlia’, cosa è successo Lite al GF VIP trae alcune vippone della casa Il diverbio ha visto protagonisteIncorvaia, Milena Miconi e Giale De Donà. In particolare, la 25enne campana era convinta che le donne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... menadel20 : RT @occhio_notizie: Durante il Gf Vip party, la mamma di Oriana Marzoli commenta il percorso della figlia riservando delle parole anche per… - Marilena5811 : RT @anymours99: Autore medio del Grande Fratello Vip che fa una scaletta: 1) Squalifica Daniele. 2) Oriana nella stanza led dove le diran… - CorriereCitta : GF VIP, Antonella Fiordelisi contro Micol: ‘Sono io la protagonista’ - istigatrice : RT @anymours99: Autore medio del Grande Fratello Vip che fa una scaletta: 1) Squalifica Daniele. 2) Oriana nella stanza led dove le diran… - jebsonoijeru : RT @anymours99: Autore medio del Grande Fratello Vip che fa una scaletta: 1) Squalifica Daniele. 2) Oriana nella stanza led dove le diran… -

Siete d'accordo con questi pronostici Fateci sapere la vostra e continuate a votare! Il nostro SONDAGGIO : Terza finalista GF7,, Giaele, Milena o Nikita: chi vuoi in finale Il ...Ecco, nel frattempo, i risultati dei sondaggi online partendo dal nostro che potete votare QUI : Terza finalista GF7,, Giaele, Milena o Nikita: chi vuoi in finale Il SONDAGGIO ...Manca sempre meno alla finale del GF, ma le liti nella Casa non si attenuano. Mentre si riduce il numero di Vipponi, nelle ultime ore si è assistito ad un duro scontro con protagonisteFiordelisi e la seconda finalista, ...

Manca sempre meno alla finale del GF Vip, ma le liti nella Casa non si attenuano. Mentre si riduce il numero di Vipponi, nelle ultime ore si è assistito ad un duro scontro con protagoniste Antonella F ...La fine di questa edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e continuano a non mancare clamorosi colpi di scena all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore Antonella Fiorde ...