(Di lunedì 6 marzo 2023) L’Azienda Ospedaliero Universitaria diha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di 31Specializzati in ortopedia e traumatologia. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere La Regione Sardegna cerca ben 31per far fronte alle necessità di organico dell’Azienda Ospedaliera di. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale inna con specializzazione nella disciplina indicata, iscrizione all’Albo, esperienza nella mansione, conoscenza delle norme relative al Sistema Sanitario Nazionale, predisposizione al lavoro in equipe. L’Ortopedico é una Figura indispensabile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... posizioniapert : Ospedale di Sassari: Concorso per 31 Dirigenti Medici Ortopedici: L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha… - AlguerIT : SASSARI Ospedale, Peru a Doria: una presa in giro - UnioneSarda : #Sardegna - Carlo Doria: «Il nuovo ospedale a #Sassari? Può aspettare, ora devo dare medici ai pazienti» -

... il Comune avrebbe potuto puntare anche all'ora gratis davanti all'di Bolzano, al posto ... Eccole: via Piave, via San Vigilio, piazza Bersaglio, via Claudia Augusta, via Resia, via, via ...Gianluca Saraceni, poliziotto sardo di 46 anni, residente a, è morto in un letto dell'di Perugia nel quale era ricoverato da tempo. La moglie, Roberta Stincheddu, farmacista, aveva ...Cospito era detenuto da oltre 10 anni al Bancali diper la gambizzazione dell'allora ...trasferito nel penitenziario di Opera a Milano poi al reparto di medicina penitenziaria dell'San ...

Sanità: si allontana costruzione nuovo ospedale di Sassari Agenzia ANSA

Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Fiaso: ricoveri in calo (-5,8%) nell'ultima settimana. DIRETTA ...L'indicazione arriva da un'analisi condotta dall'università di Washington. Chiusa l'indagine della procura di Bergamo sulla pandemia: indagati l'ex premier Conte, l'ex ministro della sanità Speranza, ...