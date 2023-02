Superbonus | elezioni regionali e caro bollette | ritornano gli appunti di Giorgia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ritorna l'appuntamento con “Glidi”, il videomessaggio social di Meloni per analizzare i temi caldi della politica e dell'attualità. Il primo argomento affrontato dalla leader di Fratelli d'Italia è quello del decreto sul, che ha portato al divieto di cessione dei crediti: “A ogni italiano ilè costato 2000 euro. Quando spende lo stato non è nulla gratis. Il costo totale dei crediti delattualmente è di 105 miliardi di euro. Ora dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende e dobbiamo difendere bilancio pubblico. Sulci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe. Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato. Se ...

'Il costo totale' dei crediti del Superbonus 'attualmente è di 105 miliardi di euro'. 'Ci sono ... ha poi aggiunto la premier parlando delle elezioni regionali dello scorso weekend. 'Tanti italiani ...'Se lasciassimo il Superbonus così com'è non avremmo i soldi per fare la finanziaria: vogliamo ... 'Ovviamente non posso non considerare che tanti italiani vanno convinti a partecipare alle elezioni, ...

Lo dice in un'intervista a La Stampa, commentando le decisioni dell'esecutivo sul Superbonus, Stefano Bonaccini ... ma poi perde tutte le elezioni non saprei che farmene». Il presidente dell'Emilia ...