Coppa di Francia – Marsiglia-PSG 2-1 | il gol di Malinovskyi | VIDEO

Pronostici altre partite Si giocano anche le coppe nazionali in, Portogallo e Olanda. Attese le vittorie per il Lens sul campo del Lorient, per l'Ajax contro il Twente e per il Benfica contro ...La Coupe De France ha delle regole chiare: si possono indossare solo i numeri dall' 1 all'11 . Così, Lionel Messi e Neymar Jr . hanno deciso di rinfrescare la memoria ai tifosi del Barcellona , ...

Coppa di Francia, Psg: clamoroso scambio tra Messi e Neymar Corriere dello Sport

Messi, la maledizione della “10” in Coppa di Francia… ItaSportPress

I pronostici di giovedì 9 febbraio: Saudi Pro League e coppe nazionali Il Veggente

Coppa di Francia, ecco il pronostico e le statistiche di Lorient-Lens Tuttosport

Le due stelle della squadra francese hanno invertito il loro numero di maglia: Leo prende la 10, O'Ney la 11. La Coupe De France ha delle regole chiare: si possono indossare solo i numeri dall' 1 all' ...La squadra di Galtier perde 2-1 a Marsiglia e saluta il trofeo nazionale agli ottavi di finale: ora in Champions non può davvero sbagliare ...