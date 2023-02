Sinner-Fucsovics oggi in tv | ATP Montpellier 2023 | orario preciso | dove vederlo | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’azzurro Jannikscenderà in campo domani, mercoledì 8 febbraio, nel torneo Open Sud de Francedi tennis, di categoria ATP 250: a, in Francia, nel quarto incontro dalle 12.30 sul Campo Patrice Dominguez, che si giocherà comunque non prima delle ore 19.00, l’italiano, testa di serie numero 2 del tabellone, affronterà il magiaro Marton. LA DIRETTA LIVE DI(NON PRIMA DELLE 19.00) Il match tra Jannike Martonverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Tennis TV, Sky Go, Now e SuperTennix. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di. WTA Linz ...