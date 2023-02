Ultime Notizie Roma del 06-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale il potente sisma in piena notte porti il terremoto in Turchia e Siria 830 per ora i morti un allerta Tsunami Sud Italia che rientrata l’epicentro nella Turchia meridionale vicino al confine con la Siria centinaia le case crollate soccorso e lavoro tra le ferie annullato l’allarme maremoto Come dicevamo Mattarella erdogan dice l’Italia vie vicinali RAM a Porto le condoglianze a Siria e Turchia per il devastante terremoto che ha colpito i paesi terrance pronta a fornire assistenza aiuti umanitari lo riporta l’agenzia turca anadolu e torniamo in Italia si è tenuta a Palazzo Chigi vertici per fare un primo bilancio dei danni provocati dagli attacchi a ieri alla riunione durata oltre un’ora il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano autorità delegata per la sabbia che ...