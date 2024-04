Viva la Danza | quante puntate - durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 aprile 2024)sono previste perla, la serata evento con Roberto Bolle in onda su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola ed unica puntata: stasera, 29 aprile 2024, alle ore 21,30. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,50. Lacomplessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti. Streaming e tv Dove vederelain diretta tv e live streaming? La serata evento, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.Abbiamo vistosono previste perla ...