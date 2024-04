Questa settimana tre canali gratuiti per SuperTennis grazie alla tecnologia HbbTV

Jimmy Uso vittima di un infortunio. La sua esclusione dalle due pool del WWE Draft , in programma domani a Smackdown e lunedì a Raw, non riguarda solamente la storyline della Bloodline con l’ascesa al potere di Solo Sikoa, visto che l’ex Undisputed Tag-Team Champion sarebbe realmente ai box ... Continua a leggere>>

confermato il format di settimana scorsa in casa AEW: Collision e Rampage andranno in onda nuovamente il sabato l’uno dopo l’altro, con tre ore di show live come accaduto settimana scorsa, in preparazione all’ultimo PPV Dynasty. Sono diversi i match confermati per i due show, che si terranno ...

Continua a leggere>>