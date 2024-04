G7 - dichiarazione contro traffico droga

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 aprile 2024) 17.50 "I leader del G7 si sono impegnati a guidare gli sforzi in ambito internazionale per stroncare ildi droghe". Lo afferma una nota sullacongiunta adottata dai capi di Stato e di governo del G7, "su iniziativa" della premier Giorgia Meloni. Laparla di un "impegno congiunto" per "combattere la produzione, la distribuzione e la vendita di droghe sintetiche illecite e le reti criminali che trafficano queste droghe" e si sofferma sulla pericolosità degli oppiodi come il fentanyl.