Atalanta - la sfida Champions contro la Roma il 12 maggio alle 20 45

(Di lunedì 29 aprile 2024)si giocherà domenica 1220.45: così è stato deciso dalla Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 36esima giornata. Unadal sapore di spareggio per laLeague, con le due squadre che oggi occupano la quinta e la sesta piazza della classifica: i giallorossi, però, hanno una partita in più e nel prossimo turno ospiteranno la Juventus, mentre i nerazzurri avranno un più agevole impegno in casa della già retrocessa Salernitana. Un faccia a faccia che potrebbe essere decisivo e che arriverà nella settimana in cui le due squadre saranno impegnate nelle rispettive gare di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen e al Gewiss Stadiumil Marsiglia. Motivo per cui laavrebbe voluto ...

L’ultimo episodio di Friday Night SmackDown ha portato diverse novità nella divisione tag Team del brand. Come già visto nel recente episodio di Monday Night Raw, i titoli hanno subito un significativo restyling. Le cinture hanno un nuovo design, più in linea con gli altri titoli della ... Continua a leggere>>

Milano ha sconfitto Trento per 3-2 (26-24; 17-25; 25-16; 25-27; 22-20) nella gara-2 della finale per il terzo posto della Superlega di Volley maschile. La serie è così in perfetta Parità (1-1), chi riuscirà a imporsi in questo testa a testa al meglio dei cinque incontri conquisterà la ... Continua a leggere>>

Dalla Fiorentina all’Empoli. Domenica alle 18 al Gewiss arrivano i toscani reduci da una fondamentale vittoria contro il Napoli, ma ancora in piena bagarre salvezza . Altra partita Cruciale per l’ Atalanta , impegnata nella corsa Champions. Dopo l’Empoli i nerazzurri affronteranno due trasferte: ... Continua a leggere>>

champions, panchina traballante e fischi: Juve che succede - A quattro giornate dal termine della Serie A 2023/2024, la Juventus ha un vantaggio di 8 punti sull'Atalanta, sesta in classifica, che però ha una gara da recuperare e questo non deve ...

Continua a leggere>>

Bayern Monaco si prepara per la sfida contro il Real Madrid in champions League - Il Bayern Monaco, guidato dall'allenatore Thomas Tuchel, si prepara per una sfida di alto livello. La squadra tedesca si appresta a incontrare il Real Madrid in semifinale di champions League. Tuchel, ...

Continua a leggere>>

Sprint finale per un posto in champions League, possibili sei italiane - Al momento le uniche sicure di un posto sono l'Inter vincitrice dello scudetto e il Milan, secondo e non raggiungibile dalla sesta in classifica ...

Continua a leggere>>