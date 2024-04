Milan - Maignan è così indispensabile? Infortun - mercato e un’assenza che oggi pesa meno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ultime 4 partite stagionali utili ai fini statistici e, per lo più, a cercare di mantenere la seconda posizione se proprio ci si vuole sforzare a prefissarsi un obiettivo. Questa la situazione in casaagli sgoccioli della Serie A, al termine di una stagione che ha visto i rossoneri superiori alle squadre al di fuori dal quarto posto, ma comunque inferiori all’Inter verso la quale non hanno mai rappresentato una vera minaccia. Amara anche la campagna europea. Usciti in uno dei gironi più difficili della storia della Champions League, dai rossoneri ci si aspettava qualcosa di più dal cammino in Europa League, ma il doppio ko contro la Roma è stato duro da digerire. Una stagione fra luci e ombre che si rispecchia perfettamente in Mike, uno dei top dello spogliatoio del, un leader chenon sembra ...