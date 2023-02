Forte terremoto tra Siria e Turchia | il drammatico bilancio delle vittime

... le due in Italia, quando una scossa di magnitudo 7.9, la piùdi una lunga serie, ha investito le regioni del paese che confinano con la Siria. Ilsi è sviluppato a circa 25 km di ...Almeno 427 persone hanno perso la vita nel nord della Siria a causa deldi magnitudo 7.8 ... L'allerta tsunami in Italia In Italia era stata diramata anche l'allerta tsunami dopo la...

Forte terremoto tra Turchia e Siria, oltre 185 i morti Agenzia ANSA

Forte terremoto tra Turchia e Siria: più di 700 morti e oltre duemila feriti ilGiornale.it

Terremoto, forte scossa tra Turchia e Siria: oltre 800 morti Il Sole 24 ORE

C’è stato un forte terremoto al confine tra Siria e Turchia Il Post

Forti terremoti in Turchia e Siria, molti morti RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...