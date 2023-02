“Cosa ci hanno fatto” Gina Lollobrigida | l’accusa di Rigau sulle minacce

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non finisce di stupire la storia di. Dopo la morte dell’attrice, è successo di tutto e colui che si professa essere l’ex coniuge, Javier, sta intervenendo molto spesso in televisione per raccontare la sua verità dei fatti. E nelle scorse ore l’uomo ha deciso di rompere nuovamente il silenzio da Eleonora Daniele, nella trasmissione Storie Italiane. Le sue rivelazioni aprono nuovamente scenari inaspettati, che coinvolgono anche un altro personaggio legato a questa sorta di telenovela. Purtroppo non c’è pace per, anche ora che non è più in vita. Javierè stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni e ha lanciato pesantissime accuse. Inoltre, all’ex marito sono state poste delle domande dirette relative anche all’eredità della diva italiana, ...