Anche l’Inter nei guai | il documento inedito | “Zhang rischia l’arresto”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non è di certo un periodo facile per il calcio italiano. La Serie A è stata travolta da tanti scandali, nel mirino sono finiti i top club. Quello più grande è stato della Juventus, penalizzata con 15 punti in relazione alle plusvalenze fittizie. La situazione del club bianconero è molto delicata e potrebbero arrivare altre sanzioni. Un’altra inchiesta è quella che riguarda il Milan, nel mirino è finita la vendita del club ma la squadra non dovrebbere conseguenze. E’ una situazione delicatain casa Inter, i creditori potrebbero rifarsi sulle quote del club in mano al numero uno nerazzurro. E’ quanto emerso dai documenti pubblicati da ‘Calcio e Finanza’. Il riferimento è alla causa nata a Hong Kong per non aver ripagato un debito da 300 milioni nei confronti della China Construction Bank Asia. Foto di Daniel Dal Zennaro / AnsaI ...