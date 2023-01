Anche i ricchi fuggono. Gli imprenditori cinesi che lasciano il regime

Leggi su formiche

(Di domenica 29 gennaio 2023) Appena i confini sono stati aperti dal governo di Xi Jinping, con l’allentamento delle misure della politica zero-Covid, centinaia dihanno fatto le valige per andare altrove. La promessa di una nuova crescita in Cina, proposta dalle autoritàper gli investitori, non ha raccolto consensi tra chi vuole trovare un rifugio sicuro per la propria famiglia e la propria fortuna. Alcuni si sono trasferiti in maniera temporanea, in attesa di vedere l’andamento della pandemia e la ripresa economica. Altri invece hanno deciso di traslocare definitivamente. Rappresentano una parte importante del tessuto economico cinese, e il fatto che abbandonino il Paese – portando con sé risorse e affari – non è di buon augurio per il futuro del colosso asiatico. Un reportage del New York Times racconta la fuga degli ...