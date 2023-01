Amici 22 | Rudy Zerbi contro gli allievi per il Capodanno gate

Dire

22,Zerbi contro gli allievi: "Siete degli ipocriti" Questa puntata è stata una delle più sentite per i fan di. Dopo aver presentato gli sfidanti dei sei allievi, Maria De Filippi ..., il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, inizia con la resa dei conti per sei ... Troppo poco perZerbi che per il suo allievo Tommy Dali decide per l'eliminazione. Salutato il ... Amici 2022: Tommy eliminato da Rudy Zerbi, dopo il 'Capodanno ... Rudy Zerbi ha perdonato già troppe volte il suo allievo e dopo i fatti di Capodanno ha deciso di mandarlo a casa ...Puntata attesa e movimentata quella andata in onda questo pomeriggio, domenica 15 gennaio, su Canale 5. Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, inizia con la resa dei conti per se ...