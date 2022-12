VIDEO Croazia-Brasile 5-3 d c r | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Modric e Livakovic eliminano Neymar!

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Laha sconfitto ilper 5-3 dopo i tempi supplementari nei quarti di finale deidi calcio. I balcanici si sono imposti dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e l’1-1 dei tempi supplementari allo Stadio Education City di Al Rayyan (Qatar), staccando così il biglietto per la semifinale dove incroceranno la vincente del confronto tra Argentina e Olanda (in programma questa sera alle ore 20.00). L’incontro è stato particolarmente equilibrato e molto chiuso, con poche occasioni durante i novanta minuti. Il portieresi è tra l’altro immolato in più occasioni quando la Seleçao ha cercato di sbloccare il punteggio con i propri fuoriclasse. Durante i supplementari è stata laad avere la prima grande occasione, ma Brozovic ha sparato alle stelle da ...