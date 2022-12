La Spagna saluta male il Mondiale | il video all' antidoping diventa virale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non si ferma la delusione e la rabbia dei tifosi per l' eliminazione delladal. La squadra di Luis Enrique , esonerato tramite un comunicato ufficiale della Federazione, è stata ...

Non si ferma la delusione e la rabbia dei tifosi per l' eliminazione delladal Mondiale . La squadra di Luis Enrique , esonerato tramite un comunicato ufficiale della Federazione, è stata battuta ai calci di rigore dal Marocco e ora oltre al danno c'è anche la beffa. ...... ad Alicante, porterà al tavolo del vertice EuroMed - 9 cui partecipano oltre all'Italia,, ... Non a caso la premiercome un 'evento storico' lo stanziamento di 307 milioni, deciso ieri ...Dopo le tantissime ironie dei social, arriva l'ennesima beffa per i tifosi spagnoli: ecco il gesto dei giocatori del Marocco che li ha fatti infuriare ...(Agenzia Vista) Roma 8 dicembre 2022 Le immagini del saluto di Papa Francesco alla stampa dopo la cerimonia dell’Immacolata a Piazza di Spagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Affaritali ...