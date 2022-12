La più richiesta Che smacco per la Corona | ecco chi è la Royal più amata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La regina Elisabetta continua a regnare sul web. Morta lo scorso 8 settembre nella sua residenza scozzese a Balmoral, la sovrana è ancora lapiù menzionata sui social. Ben 4,7 milioni di ricerche mensili on line e 18,7 miliardi di click su Tik Tok. Lo studio è stato condotto dal magazine Financial World, per l'arrivo della nuova serie – la quinta – di The Crown. Dopo la regina Elisabetta, al secondo posto troviamo l'affidabile Kate Middleton. Su Tik Tok la nuova principessa del Galles raccoglie 6,3 miliardi di visioni.E a sorpresa - anche se hanno abbandonato la corte britannica andando a vivere in California tra scandali e polemiche - i Sussex risultano terzi in classifica. Meghan Markle infatti si piazza al terzo posto della classifica generale, ma viene battuta da Harry su Tik Tok, lei con 5.9 miliardi di visioni per video e contenuti che la riguardano. Mentre ...