Indagine Juve | Malagó | “Urgente fare chiarezza”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Caso? La mia linea è chiara. Serve cautela nei giudizi. Poi è indispensabilee farla bene,mente”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a margine della presentazione del codice di “Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” al Coni parlando del casontus e dell’inchiesta sui bilanci del club bianconero. “Come ho già detto come Lega non commentiamo la vicenda, aspettiamo le indagini”, le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. “Se temo una nuova calciopoli? Questo timore non c’è, ma dobbiamo vedere cosa succede. In realtà bisognerebbe capire, una volta chiuse le indagini, cosa è successo. Ora è difficile commentare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.