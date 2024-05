Ridere fa bene In occasione della Giornata Mondiale della Risata scopriamo come portare il buonumore nella propria vita

Domenica a Barletta si celebra la Giornata mondiale della risata - Domenica 5 maggio ore 11:00 Piazza Plebiscito l'Ondaridente, il corso di crescita personale dell'Onda del Respiro Yoga Barletta, l'Ambulatorio Popolare di Barletta e l'Associazione Yoga della risata e ... Continua a leggere>>

Yoga della risata per star bene: un’esperienza per vivere meglio - L'Accademia della risata di Urbino organizza un evento per la Giornata mondiale della risata, con una sessione di Yoga della risata per la pace nel mondo. Sarà tenuta da Alessandro Bedini, presidente ... Continua a leggere>>

5 maggio: Giornata mondiale della risata - Intanto che aspetti che arrivi domenica, leggi qui! Non c'è niente di meglio di una bella risata per sentirsi bene! Inoltre, ridere ti porta a fare nuove amicizie, perché la risata è un linguaggio ... Continua a leggere>>