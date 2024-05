L' infortunio è grave - Sinner non giocherà a Roma | un giorno nero per il tennis italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Janniknonagli Internazionali di. Ad annunciarlo è lo stessota in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Unper ilche sperava in un recupero di. Ma i problemi all'anca destra, evidentemente, non sono superati, non abbastanza quantomeno da permettergli di partecipare al torneo. "Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a", scrive il campione altoatesino sui social. "Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa ...