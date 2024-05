TS – Ko col Genoa? Forse ci voleva! Cagliari salvo vorrebbe dire…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) 2024-05-04 16:48:50 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: “I nostri tifosi sono sempre stati dalla nostra parte: domenica dovranno darci la loro consueta spinta, trasmetterci la loro voglia di lottare per vincere“. Esordisce così in conferenza stampa Claudio Ranieri, alla vigilia della delicatissima sfida del suocontro il Lecce che si giocherà domani nel lunch match di giornata. Sponda giallorossa Luca Gotti non ha lesinato complimenti al tecnico rossoblù, non è stato da meno ovviamente Ranieri nell’elogiare il collega nonché prossimo avversario della sua squadra., Ranieri e la salvezza da raggiungere Così Ranieri in conferenza: “Contro il Lecce ci saranno da sudare le proverbiali sette camicie: ci attende una partita difficile, combattuta, ci sarà da lottare su ogni pallone. Ci sarà anche da pazientare, non sarà ...