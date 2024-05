Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia - a Pescara fa capolino anche Marotta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo gli eventi in casa, per Massimilianoc’è stata l’occasione della prima uscita ufficiale nel corso delladiche si è tenuta a fine mese di aprile a. Un appuntamento col gotha del partito per un incontro e per fare il punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle Europee. “Un incontro incredibile – così ha commentato l’esponente didi Limatola – pieno di gente, di appassionati e di espressioni di un partito che cresce in maniera esponenziale. Dovevo esserci al fianco del senatore Matera, per dare maggiore forza al percorso che ho cominciato insieme a Giuseppe Di Piro.è solo il punto ...