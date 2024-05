Viola come il mare - a gonfie vele l’esordio della nuova stagione

"Esordio da sogno, non potevo sperare in una prima più bella di così". Bologna-Lecce rimarrà indelebile per Jens Odgaard, che entra a mezzora dalla fine sul 3-0, per far rifiatare Zirkzee, e trova pure la soddisfazione del primo gol in rossoblù. Ringrazia Baschirotto, che a centrocampo pasticcia. ... Continua a leggere>>