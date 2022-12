Influenza in Italia | è boom di casi | i sintomi

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ allarmein. I dati del rapporto Influnet, 762milani a letto solo nell’ultima settimana, ci dicono che “l’è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed è partita a razzo, siamo tornati alla forza propulsiva dell’del 2009 con numeri alti anticipati rispetto alla stagione. Abbiamo numeri importanti già a fine novembre”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova. “Sicuramente oggi fa paura anche per tutto quello che si porta dietro con una quantità di virus panli, patologie da pneumococco e anche polmoniti – sottolinea l’esperto – Qualcuno dice rimettiamo le mascherine, io dico assolutamente no. Questi microorganismi devono circolare e ...

Nonostante, quindi, l'inverno sia appena iniziato l'si posiziona già nella fascia di media intensità . L'nei bambini 'Sotto i 5 anni c'è stata un'impennata a 40,8 casi per mille ...L'mette in ginocchio l'. Dopo due anni in cui è stata tenuta sotto controllo dal distanziamento sociale e dalle mascherine rese necessarie dal Covid, la malattia infettiva di stagione ...E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che "l'influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed è ...Dopo due anni di tregua, ecco tornare con prepotenza l'influenza. I lockdown e le mascherine anti Covid hanno giocato un ruolo fondamentale nell'archiviazione della banale influenza, ...