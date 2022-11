La giornata ai Mondiali - 29 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) L'Olanda passeggia per 2-0 sul Qatar grazie alle reti di Gakpo e De Jong, mentre tra Senegal ed Ecuador la spuntano gli africani per 2 a 1, e volano agli ottavi di finale

Nella terza e utimadel girone A del Mondiale si sono affrontate l' Ecuador e il Senegal e l'Olanda contro il Qatar (già eliminato). Per passare il turno, la squadra sudamericana ha a disposizione due ...Nella terza e utimadel girone A del Mondiale si sono affrontate l' Ecuador e il Senegal e l'Olanda contro il Qatar (già eliminato). Per passare il turno, la squadra sudamericana ha a disposizione due risultati ...Niente da fare per l'Ecuador, che perde il secondo posto all'ultima giornata e abbandona la competizione ... nel primo tempo con il terzo gol di Gakpo, capocannoniere del Mondiale, e raddoppia a ...Leggi su Sky Sport l'articolo Olanda-Qatar 2-0: Gakpo a segno, Oranje chiudono al primo posto il girone A dei Mondiali ...