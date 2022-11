(Di lunedì 28 novembre 2022) Inviato a«Sono vivo perancora una volta, qualcuno da lassù mi vuole bene. Per la seconda volta, dopo ildel 2017, è stato soltanto un caso se...

ilmattino.it

... ricercatore del Cnr - Iriss (l'Istituto diretto del. Massimo Clemente) che ha di recente ... Dopo il terremoto del 2017 c'era l'occasione per rendereresistente e resiliente; invece ha ...... ricercatore del Cnr - Iriss (l'Istituto diretto del. Massimo Clemente ) che ha pubblicato da ... "Il disastro diè un esempio perfetto di un territorio fragile soggetto a tutti i ... Casamicciola: prof dorme fuori casa, salvo per miracolo. «Sorpavvissuto così anche al terremoto» (Agenzia Vista) Napoli, 27 novembre 2022 Le immagini da Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana che ha causato vittime, dispersi e feriti. Ecco il video. Fonte: Agenzia Vista / ..."L'Italia ha il più grande gap di protezione di tutti i Paesi europei profilati all'89%, ovvero 51,8 miliardi di dollari di danni subiti per le calamità naturali, dal 2011 al 2021. (ANSA) ...