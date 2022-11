Il venerdì dedicato a sconti e offerte ritorna il 25 novembre | con migliaia di prodotti | dalla moda al beauty | dalla tecnologia alla casa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 novembre 2022) Manca sempre meno al Black Friday 2022. Il “nero”allo shopping, infatti,25, come da tradizione il giorno seguenteFesta del Ringraziamento americano. Una giornata in cui approfittare diirripetibili elampo, per mettere finalmente nel carrello quel prodotto da tempo in wishlist o per portarsi avanti con i regali di Natale, per sé e i proprio cari. E se 24 ore non dovessero bastare, lo shopping scontato continua fino a lunedì 28, con l’ormai celebre Cyber Monday. Il Black Friday252022 Leggi anche › Black Friday in ...