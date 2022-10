I 70 anni di Putin | l’uomo solo al comando L’Occidente lo ignora | gli auguri di Kim e del patriarca Krylll

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il Presidente russo Vladimircompie oggi 70, il compleanno più amaro della sua carriera politica, con le forze militari russe che indietreggiano nei territori del sud est dell’Ucraina che ha appena annesso alla Federazione russa. Difficile che il Presidente del Paese impegnato nell”operazione militare speciale’ in Ucraina trascorra la giornata, come fece nel 2019, con il non più favorito ministro della Difesa Sergei Shoigu a pescare e cercare funghi, in Siberia. Anche nel 2014,aveva festeggiato nella taiga e l’anno successivo si era concesso una partita a hockey con la squadra Zvezdy NHL, con il pubblico che intonava “buon compleanno”. Ma di solito, come ha più volte assicurato il portavoce, Dmitry Peskov, il Presidente trascorre il compleanno “al lavoro”, riservandosi la sera libera per incontrare amici e familiari, ...

