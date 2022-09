Morta la regina Elisabetta II Da Churchill a Meghan | la vita | il regno e gli aneddoti dei suoi settant’anni di potere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Alla fine ha avuto ragione re Farouk d’Egitto, che nel 1948 profetizzava tra il serio e il faceto: “Presto resteranno solo cinque re: il re d’Inghilterra, il re di picche, il re di fiori, il re di cuori e il re di quadri”. E Farouk, affezionato frequentatore di casinò, sapeva quel che diceva. Non che i regnanti siano scomparsi dal mondo: abbiamo ancora quindici monarchie parlamentari con sovrani senza poteri effettivi e ilUnito è tra queste, otto monarchie costituzionali in cui re principi e granduchi sono anche capi dell’esecutivo, e sette monarchie assolute. Ma di teste coronate si parla sempre meno, finita l’epoca d’oro dei rotocalchi, mentre diII d’Inghilterra non si è mai smesso di parlare. Per il buon motivo che lacon la maiuscola, l’unica regnante che ha offuscato tutti gli altri, è stata lei, ...