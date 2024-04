Uscito È LA VERITÀ di BLOOM la super band formata da GIUSY FERRERI - MAX ZANOTT - ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dal 26 aprile in radio e in digitale è“È LA”, il primo brano di, laalternative rockda, MAXI,, che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. Sempre dal 26 è online il video del singolo. Andiamo a saperne di più. Fuori “E’ la” diDa venerdì 26 aprile 2024 è in radio e in digitale “È LA”, il primo brano di, laalternative rockda...