Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il segretario generale: "Su esercizi commerciali sempre aperti non ci arrendiamo, politica agisca" "Sarà per noi sicuramente un Primodi grande valore, ladelo, della dignità delo. Noi proprio in questo periodo, dopo tanti anni di attesa, abbiamo creato la condizione pergran parte dei nostricollettivi di riferimento.