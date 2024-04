Diversi Paesi Ue riconosceranno lo Stato palestinese | lo scenario di Borrell

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024)Ueloentro la fine di maggio. Lo ha affermato l'Alto responsabile della Politica estera Ue, Josep, a margine di un incontro speciale del World Economic Forum a Riad. Dei 193membri dell'Onu, 140 hanno riconosciuto lodi Palestina. Il 18 aprile gli Stati Uniti hanno posto il veto a un progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza che avrebbe riconosciuto la Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Giordania, Ayman Safadi, e l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea hanno discusso gli sforzi per il riconoscimento della nazione...