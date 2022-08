Sassuolo, Sky: “Per il dopo Raspadori, si pensa a Laurentiè” (Di venerdì 19 agosto 2022) Sassuolo Laurentiè- Il Sassuolo torna ad allenarsi in vista del match di domani sera, in casa contro il Lecce alle ore 20:45. dopo aver perso Giacomo Raspadori nella giornata di ieri, trasferitosi per 30 milioni al Napoli, Carnevali si è attivato subito per trovare il sostituto dell’Italiano. Il D.S dei Neroverdi ha molti nomi sull’agenda ma, Laurentiè è quello più seguito già da inizio calciomercato. Esterno destro in grado di ricoprire il ruolo anche sulla fascia sinistra classe 1998 in forza al Lorient. Il calciatore francese, circa un mese fa, è stato a davvero un passo da diventare un nuovo giocatore del Torino. Laurienté ha una grandissima voglia di giocare nel campionato di Serie A e già in più di un’occasione ha chiesto la cessione al club francese. Il Lorient non ha comunque ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 19 agosto 2022)- Iltorna ad allenarsi in vista del match di domani sera, in casa contro il Lecce alle ore 20:45.aver perso Giacomonella giornata di ieri, trasferitosi per 30 milioni al Napoli, Carnevali si è attivato subito per trovare il sostituto dell’Italiano. Il D.S dei Neroverdi ha molti nomi sull’agenda ma,è quello più seguito già da inizio calciomercato. Esterno destro in grado di ricoprire il ruolo anche sulla fascia sinistra classe 1998 in forza al Lorient. Il calciatore francese, circa un mese fa, è stato a davvero un passo da diventare un nuovo giocatore del Torino. Laurienté ha una grandissima voglia di giocare nel campionato di Serie A e già in più di un’occasione ha chiesto la cessione al club francese. Il Lorient non ha comunque ...

IFTVofficial : Domenico Berardi has renewed with Sassuolo until 2027 ?????? ?? via Sky Italia - infoitsport : Sassuolo, Sky: “Per il dopo Raspadori, si pensa a Laurentiè” - Gianfranco_juve : @CuoreRoberto Infortuni muscolari Milan 3 Inter 2 Atalanta 4 Sampdoria 2 Sassuolo 2 Torino 2 Tottenham 3.… - sovrappeso : @scorpion210511 @MarcoBellinazzo @sscnapoli @ADeLaurentiis Da sky sport si dice che oltre all’obbligo di riscatto f… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, scambiati i documenti col Sassuolo per Raspadori: visite nelle prossime ore -