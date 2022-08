Conference League, Italiano: “approccio fantastico, ma potevamo ottenere di più” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico soddisfatto a metà, mentre il Twente confida nella gara di ritorno per il passaggio del turno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico soddisfatto a metà, mentre il Twente confida nella gara di ritorno per il passaggio del turno L'articolo proviene da Firenze Post.

CB_Ignoranza : Intanto è arrivato il primo gol di Scamacca con il West Ham in Conference League. Vai Scamaccone insegna a questi… - RedazioneFM : #UECL: Tutti i risultati dei playoff d’andata - RadioSportiva : Una Fiorentina brillante nel primo tempo e in netto calo nella ripresa batte 2-1 il Twente nell'andata dello spareg… - CFNFMCalcio : RT @CB_Ignoranza: Intanto è arrivato il primo gol di Scamacca con il West Ham in Conference League. Vai Scamaccone insegna a questi ingles… - robdeangeliss : Conference League, Italiano: 'Potevamo ottenere di più' -