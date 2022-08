Valentina Vignali contro i commenti sessisti nello sport | “Patriarcato galoppante | perchè certe cose non le dite anche ai calciatori?”

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 agosto 2022)è finita sotto accusa per aver giocato una partita di basket truccata. Molto spesso, nella società odierna, il mondo femminile è preso di mira e attaccato in modo differente rispetto al mondo maschile. Soprattutto in determinati tipi di ambiti, che sianoivi o lavorativi, fondati su un mondo spesso “sessista”. Ne sa qualcosa proprio l’influencer nata a Rimini, che di mestiere giocaa basket (suo primo amore e grande passione) che nelle scorse ore è stata criticata, da uomini e donne, per aver giocato truccata. Attraverso il suo profilo Instagram ha iniziato dicendo: Raga, posso togliermi una curiosità? Secondo voi perché a qualcuno turba così tanto il fatto che io giochi truccata o comunque carina? Cioè incide sulla prestazioneiva questa cosa? Si gioca meglio o ...