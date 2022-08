Manchester United | allenamento punitivo di ten Hag | 13 chilometri di corsa sotto il sole

(Di martedì 16 agosto 2022) Continua la bufera in casadopo le due sconfitte di Premier League contro Brighton e Brentford. Sei gol subiti, uno solo segnato e tanti rumors di malumori anche in ottica mercato con la situazione Cristiano Ronaldo sempre a tenere banco. Il tecnico olandese Erik Ten Hag ha quindi programmato unper i suoi giocatori, annullando il giorno libero della squadra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i giocatori sono stati costretti a correre oltre 13con 30 gradi di temperatura. Rumors riportano anche che lo staff tecnico sia convinto che alcuni giocatori non abbiano dato il massimo il campo nelle due gare. SportFace.

sportface2016 : #ManchesterUnited: allenamento punitivo di #tenHag, 13 chilometri di corsa sotto il sole - DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - leonzan75 : RT @sportface2016: #ManchesterUnited: allenamento punitivo di #tenHag, 13 chilometri di corsa sotto il sole - mariano56560309 : RT @sportface2016: #ManchesterUnited: allenamento punitivo di #tenHag, 13 chilometri di corsa sotto il sole -

Cristiano Ronaldo può lasciare il. Per il tecnico Erik Ten Hag non è più "incedibile e parte integrante del progetto" . La notizia viene rilanciata, in queste ore, dalla Gazzetta dello Sport. "La dirigenza dei Red ...Ha quasi assunto le sembianze di un corpo estraneo alCristiano Ronaldo , giocatore il cui futuro viene da un numero sempre maggiore di fonti come lontano dall'Inghilterra. Ronaldo lontano dai compagni dello. Ronaldo via dallo ...Il Manchester United potrebbe lasciar partire Cristiano Ronaldo gia' durante l'attuale finestra di mercato. Lo riporta la Bbc, secondo cui nel ...Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United dopo una sola stagione e i Red Devils stanno accelerando per il nuovo attaccante ...