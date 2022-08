Santa Messa di Ferragosto, ecco dove seguire le celebrazioni dell’Assunta: orario e diretta tv (Di lunedì 15 agosto 2022) Messa in tv lunedì 15 agosto 2022. Oggi per i fedeli è un giorno speciale perché il 15 agosto si festeggia l’assunzione della Beata Vergine Maria e sono veramente tante le celebrazioni per il giorno dell’Assunta. A partire dalle messe e dalla Recita dell’Angelus, che saranno disponibili anche in diretta tv (e streaming). ecco dove, gli orari e come fare. Messa in tv 15 agosto 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Orbetello (Grosseto). Poi, alle 12 ci sarà ci sarà l’appuntamento con la Recita dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022)in tv lunedì 15 agosto 2022. Oggi per i fedeli è un giorno speciale perché il 15 agosto si festeggia l’assunzione della Beata Vergine Maria e sono veramente tante leper il giorno. A partire dalle messe e dalla Recita dell’Angelus, che saranno disponibili anche intv (e streaming)., gli orari e come fare.in tv 15 agosto 2022:vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 ladalla Cattedrale diMaria Assunta in Orbetello (Grosseto). Poi, alle 12 ci sarà ci sarà l’appuntamento con la Recita dell’Angelus inda Piazza San Pietro. ...

