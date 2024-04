Gb - allerta MI5 su ' infiltrazioni Stati esteri' nelle università

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)dei servizi segreti di Sua Maestà sulle intrusionidel Regno Unito di "" sospettati di voler "minare la sicurezza nazionale" britannica e di prendere di mira in particolare il frutto delle ricerche accademiche più avanzate nel settore della tutela dai cyber attacchi. A rilanciarla è in primis Ken McCallum, direttore generale dell'MI5 (il controspionaggio interno), il quale ha tenuto un briefing ad hoc sulla questione, assieme ad altri dirigenti d'intelligence, ai rettori dei 24 atenei leader dell'isola aderenti al Russel Group. McCallum non ha citato pubblicamente alcuno specifico Paese ostile, come riporta la Bbc. Ma proprio oggi sono comparsi di fronte alla Westminster Magistrates Court per un'udienza preliminare due giovani ricercatori, Christopher Cash e ...