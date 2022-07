Uomo, giovane e bianco. Arrestato il killer del 4 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Robert E. Crimo III ha 21 anni, non 22, come era stato detto inizialmente, ed è l’Uomo fermato dalla polizia come sospetto del mass shooting di Chicago durante la parata L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Robert E. Crimo III ha 21 anni, non 22, come era stato detto inizialmente, ed è l’fermato dalla polizia come sospetto del mass shooting di Chicago durante la parata L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - CanuGiampaolo : @pietromichi Zaniolo è un’incognita solo per la testa (e l’ambiente torino gli farebbe bene). L’unico dubbio è che… - Maria47965890 : @cembolina09 @ilapazzagioia @Ku20101 Aggiungo ...un uomo giovane , maturo e bello come lei !! Baru è invecchiato d… - lanuovaBQ : Un uomo armato di fucile e coltello entra in un centro commerciale e inizia a sparare a caso, contro chiunque incon… - massimo_san : RT @TgLa7: Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore la polizia ha arrestato un giovane di 22 anni. 'Non rinuncerò a combattere questa epidemia… -