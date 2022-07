Pubblicità

FillerNero : Il prossimo colpo segreto di Nadal sarà l'overruling? -

Corriere dello Sport

LONDRA (Regno Unito) - La notizia del giorno è la vittoria - capolavoro di Rafa, più forte non solo del suo avversario nei quarti di Wimbledon, Fritz, ma anche dell'infortunio rimediato durante il match. Ma il fuoriclasse maiorchino non fa parlare di sé solo per la mole ...... Andreja Klepac 2 - 0 14:40 Simona Halep - Amanda Anisimova 2 - 0 15:50 Danielle Collins, Desirae Krawczyk - Alicja Rosolska, Erin Routliffe 2 - 1 16:10 Taylor Harry Fritz - Rafael2 - 2 16:15 ... Nadal e il segreto del successo: svelato il motivo dei tic ripetuti ossessivamente Gipo Arbino è persuaso che il suo Lorenzo sia più in forma di sempre. "Gioca molto meglio di un anno fa, ha perso con Berrettini e Kudla due match che avrebbe meritato di vincere" ...