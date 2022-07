Coppa d’Africa, cambia la data della manifestazione a causa del Mondiale (Di domenica 3 luglio 2022) La Federazione africana ha deciso di cambiare la data della Coppa d’Africa visto il disputarsi del Mondiale in questo 2022 La CAF, la Federazione africana, ha ufficializzato il cambio di data della prossima Coppa d’Africa inizialmente in programma nell’estate 2023 tra i mesi di giugno e luglio. Vista la presenza del Mondiale in questo inverno 2022, infatti, si è deciso di rimandare la competizione africana a gennaio 2024 così da non congestionare ulteriormente il calendario. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) La Federazione africana ha deciso dire lavisto il disputarsi delin questo 2022 La CAF, la Federazione africana, ha ufficializzato il cambio diprossimainizialmente in programma nell’estate 2023 tra i mesi di giugno e luglio. Vista la presenza delin questo inverno 2022, infatti, si è deciso di rimandare la competizione africana a gennaio 2024 così da non congestionare ulteriormente il calendario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

