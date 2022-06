Pubblicità

cmdotcom : #Barcellona, boccata d'ossigeno per le finanze: ceduto il 10% dei diritti TV -

Calciomercato.com

... i prezzi restano cari e poco appetibili, considerando che un volo perdi andata e ... IT Articoli Correlatid'ossigeno per i lavoratori... che ha appena ricevuto unad'ossigeno dalla cessione di Frenkie de Jong al Manchester United per 80 milioni di euro. Dunque, se fino a qualche giorno fa ilnon era in grado di ... Barcellona, boccata d'ossigeno per le finanze: ceduto il 10% dei diritti TV Nei prossimi giorni si capire se il Barcellona fa sul serio per Koulibaly: per far sbandare il Napoli serve una offerta di 30 milioni di euro. Ieri i catalani hanno chiuso la cessione di de Jong al Ma ...La telenovela sul futuro di Di Maria è forse arrivata ad una svolta finale, dopo l'incertezza delle ultime settimane che ha visto coinvolte soprattutto la Juventus e il Barcellona, più defilato ci sar ...