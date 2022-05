Ucraina, la guerra spacca la Chiesa ortodossa: Kiev abbandona Mosca (Di sabato 28 maggio 2022) Come un’Idra dalle sette teste, la guerra in Ucraina morde velenosamente tutto. E ora divide i cristiani ortodossi, mettendoli gli uni contro gli altri. La Chiesa Ucraina afferma di aver tagliato tutti i legami con la Chiesa russa: impossibile accettare le posizioni del Patriarca ‘putiniano’ Kirill. L’invasione da parte delle truppe di Mosca ha esacerbato i rapporti fra i cristiani ortodossi fin dall’inizio della guerra. La Chiesa ortodossa russa, che fa capo a Patriarcato di Mosca, comprende decine di milioni di credenti fra Russia, Ucraina, Moldavia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Kazakistan, Asia Centrale. Dopo tre mesi di sanguinoso conflitto – decine di migliaia di morti fra militari ... Leggi su velvetmag (Di sabato 28 maggio 2022) Come un’Idra dalle sette teste, lainmorde velenosamente tutto. E ora divide i cristiani ortodossi, mettendoli gli uni contro gli altri. Laafferma di aver tagliato tutti i legami con larussa: impossibile accettare le posizioni del Patriarca ‘putiniano’ Kirill. L’invasione da parte delle truppe diha esacerbato i rapporti fra i cristiani ortodossi fin dall’inizio della. Larussa, che fa capo a Patriarcato di, comprende decine di milioni di credenti fra Russia,, Moldavia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Kazakistan, Asia Centrale. Dopo tre mesi di sanguinoso conflitto – decine di migliaia di morti fra militari ...

