Houston, Trump infiamma la lobby delle armi e lancia la sua ricandidatura: “L’esistenza del male è un giusto motivo per armarsi” (Di sabato 28 maggio 2022) E’ iniziato con un omaggio ai “meravigliosi patrioti” presenti al George R. Brown Convention Center di Houston l’intervento di Donald Trump al grande raduno della National Rifle Association. L’ex presidente, accolto da un’ovazione della platea e dai cori “Usa, Usa, Usa”, ha chiesto un momento di silenzio per le vittime della strage di Uvalde, mentre leggeva i nomi dei 19 bambini e dei due insegnanti uccisi dal 18enne Salvador Ramos. A ogni nome gli altoparlanti rilanciavano il rintocco di una campana. “Un massacro odioso”, compiuto da un “mostro” che è l’incarnazione del “male assoluto”, ha detto l’ex presidente che ha invocato la ricerca di un “terreno comune” per porre un freno alle continue stragi che insanguinano l’America, salvo poi scagliarsi immediatamente contro i “politici cinici che cercano di sfruttare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) E’ iniziato con un omaggio ai “meravigliosi patrioti” presenti al George R. Brown Convention Center dil’intervento di Donaldal grande raduno della National Rifle Association. L’ex presidente, accolto da un’ovazione della platea e dai cori “Usa, Usa, Usa”, ha chiesto un momento di silenzio per le vittime della strage di Uvalde, mentre leggeva i nomi dei 19 bambini e dei due insegnanti uccisi dal 18enne Salvador Ramos. A ogni nome gli altoparlanti rivano il rintocco di una campana. “Un massacro odioso”, compiuto da un “mostro” che è l’incarnazione del “assoluto”, ha detto l’ex presidente che ha invocato la ricerca di un “terreno comune” per porre un freno alle continue stragi che insanguinano l’America, salvo poi scagliarsi immediatamente contro i “politici cinici che cercano di sfruttare il ...

