(Di venerdì 27 maggio 2022)è stata sicuramente una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione didi Maria De Filippi. Apprezzata per la sua incredibile voce ma anche per il suo modo di fare timido e a volte persino impacciato, che la fa risultare anche molto umile e simpatica agli occhi del pubblico.è pure una giovane donna che ha creduto nel suo talento e che ci crede ancora con forte determinazione. Tant’è che oggi, venerdì 27 maggio, a distanza di pochissime settimane dalla fine del talent show di Canale 5, ha pubblicato il suointitolato(per Sugar).: ecco tutte le canzoni contenute neldiè già disponibile ovunque. Sia negli store fisici ...

Fuori Leggera, il primo album di Sissi: il disco e dove incontrare la cantante di Amici 21 Leggera è già disponibile ovunque. Sia negli store fisici che su quelli digitali. All'interno del disco sono presenti i brani che hanno segnato il percorso di Sissi negli ultimi mesi ad Amici ed in ...