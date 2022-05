Morto Ciriaco De Mita | chi era l' ex premier e il significato di Pentapartito

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - CardelliAc : RT @piercamillo: È morto Ciriaco De Mita. - Mterryf1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA -

De Mita Napoli, 26 maggio 2022 - Lutto nel mondo della politica.De Mita èquesta mattina all'età di 94 anni. L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc si è spento alle 7 nella sua abitazione di Nusco, in provincia di Avellino. città di cui ...questa mattina presto nella sua abitazione l'ex presidente del Consiglio LuigiDe Mita. A capo del governo dal 1988 al 1989, De Mita era esponente della Democrazia Cristiana. Tra gli ...L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 all'età di 94 anni. Attualmente era sindaco del suo paese natio, Nusco, in provincia di Avellino. De ...Esponente della sinistra Dc si è spento nella notte nella sua casa a Nusco, in provincia di Avellino. Dal 2014 era sindaco del comune Irpino ...