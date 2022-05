Clan dei Casalesi, sequestro da 6 milioni e mezzo di euro al cognato del boss (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sotto chiave beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di 6 milioni e mezzo di euro. I carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro tra le province di Napoli, Caserta e L’Aquila nei confronti di Giuseppe Fontana, cognato del boss Michele Zagaria. Clan dei Casalesi, sequestro da 6 milioni e mezzo di euro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sotto chiave beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di 6di. I carabinieri hanno eseguito un decreto ditra le province di Napoli, Caserta e L’Aquila nei confronti di Giuseppe Fontana,delMichele Zagaria.deida 6diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

StatiFrancesco : @GDF @_Carabinieri_ GdiF Napoli e Carabinieri hanno eseguito, tra Campania e Abruzzo, sequestri di beni per un valo… - Perryyy28 : @diegoalessi_ @LucaGiacobbe7 Ma siete pure in dei clan, mi tocca rimettermi al passo con voi - abruzzoweb : IMPRENDITORE EDILE AFFILIATO A CLAN DEI CASALESI, SEQUESTRATO UN IMMOBILE IN PROVINCIA DELL’AQUILA - GDF : #GDF #Napoli e @_Carabinieri_ hanno eseguito, tra Campania e Abruzzo, sequestri di beni per un valore di circa 6.50… - VesuvioLive : Colpo al clan dei Casalesi, sequestro da 6.500.000 di euro per “Pinuccio”: è parente di Ciccio ‘a benzina -